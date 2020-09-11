شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة بيانات وتوعية مجتمعية.. أبرز محاور القضاء على الأمية بخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى قضية محو الأمية باهتماما كبيرا، نحو مجتمع بلا أمية، وهناك العديد من الجهود التى تُبذل من أجل القضاء عليها، تم ترجمة هذا الأمر فى خطة التنمية لعام 21/20، والمستهدف إحراز تقدم ملحوظ فى هذا الملف من نحو 25.8% فى 2017 إلى نحو 22% بنهاية عام 2021/20. وفيما يلى نستعرض أبرز الجهود المبذولة للقضاء على محو الأمية: · إنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد حالات الأمية ومن تمت محو أميته. · تفعيل دور الجامعات في جهود محو الأمية. · الاستيعاب الكامل لكل المتقدمين في المراحل التعليمية المختلفة. Advertisements · دعم جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار. · تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة الأمية. · تطوير البنية الأساسية للفصول والقاعات الدراسية المستخدمة في محو الأمية. · توفير معلمى محو الأمية المتخصصين. · الاهتمام بالتوعية الإعلامية والثقافية بقضية محو الأمية. يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، شاركت فى المنتدى السنوى الخامس للمبادرة العربية للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمتحررات من الأمية، الذى أطلقته جمعية المرأة والمجتمع وشركائها وذلك عبر منصة zoom، ويعد المنتدى هو الخامس منذ عام 2015، حيث يتم تكريم وتوزيع الجوائز للمتحررات من الأمية للتمكين الاقتصادي بامتلاك مشروعات متناهية الصغر أو التمكين الاجتماعى باستكمال مراحل أعلي من التعليم لعدد 20 فائزة من 19 قرية بـ 10 محافظات ومنهن مستفيدات من برنامج تكافل وكرامة وتبلغ قيمة المشروعات مائة وأربعة عشر ألف جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاعدة بيانات وتوعية مجتمعية.. أبرز محاور القضاء على الأمية بخطة التنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.