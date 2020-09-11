ترامب يقارن نفسه بـ "تشيرشل" في الاستجابة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قارن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس ، نفسه برئيس الوزراء البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل عندما كان يهدئ الشعب خلال القصف النازي للندن، مبررا بذلك تهوينه من خطر جائحة فيروس كورونا في بدايتها.

واستشهد ترامب بمغالطة تاريخية ، قائلا إن تشيرشل كان يذهب غالبا إلى أحد الأسطح في لندن ويتحدث أثناء القصف النازي للمدينة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في ميشيجان: "لقد كان (تشيرشل) يتحدث دائما بهدوء .. لقد فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة وقمنا بعمل لم يقم به أحد".

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ويواجه الرئيس انتقادات بعد أن أقر في مارس بأنه تعمد التهوين من خطورة فيروس كورونا المستجد من أجل تجنب إثارة الذعر، بحسب كتاب جديد للصحفي الشهير بوب وودوارد.

وفي وقت سابق من يوم الخميس ، سُئل ترامب خلال مؤتمر صحفي عن سبب "كذبه" على الجمهور الأمريكي بشأن خطورة الفيروس، وقال: "لم أكذب. ما قلته هو أننا يجب أن نكون هادئين. لا يمكن أن نشعر بالذعر".

يشار إلى أن الولايات المتحدة من بين أكثر الدول تضررا من الجائحة وسجلت حتى الآن أعلى معدل وفيات بأكثر من 190 ألفا وأكبر عدد إصابات بأكثر من ستة ملايين إصابة.