الصين والهند تتفقان على ضرورة فض اشتباك القوات بعد مواجهة حدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
اتفقت الصين والهند على مواصلة الحوار و"فض الاشتباك بسرعة" من مواجهة حدودية متوترة خلال اجتماع لوزراء خارجية البلدين في روسيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة بأن وزير الخارجية الصيني وانج يي ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار اتفقا على "الحفاظ على مسافة مناسبة وتخفيف التوترات" خلال اجتماع على هامش منتدى دفاعي في موسكو.
وكانت الصين قد اتهمت القوات الهندية يوم الاثنين بعبور حدود متنازع عليها في منطقة لاداخ بجبال الهيمالايا وإطلاق طلقات تحذيرية، وخرق اتفاق يحظر استخدام الأسلحة النارية، ورفضت الهند تلك المزاعم.
وفي يونيو، شهدت القوات من البلدين أول مواجهة عنيفة بينهما منذ 45 عاما ، قتل خلالها 20 جنديا هنديا.
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