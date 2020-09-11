الأردن: انفجارات في مستودع للذخيرة في الزرقاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الأردنية أن سلسلة انفجارات قوية هزت مدينة الزرقاء في ساعة مبكرة اليوم، الجمعة، نتيجة تماس كهربائي في مستودع للجيش يحوي قذائف مورتر غير مستعملة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، لوسائل الإعلام إنه لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار الذي وقع بمنطقة غير مأهولة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار "نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".

وتتواجد في المنطقة التي شهدت الانفجار عشرات القواعد العسكرية وتقع إلى الشرق من الزرقاء بالقرب من العاصمة عمان.

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وأغلقت قوات الأمن الزرقاء، وهي مدينة صناعية واسعة، ومنعت السيارات من دخولها أو الخروج منها. وقال سكان في أجزاء من المدينة إن نوافذ منازلهم تهشمت وأمكن رؤية ألسنة لهب ضخمة.

وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو أظهرت كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء مظلمة تلتها أصوات انفجارات عدّة.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المنطقة القريبة من موقع الانفجار وأغلقت جميع الطرق المؤدّية إليها.

ولاحقاً أعلنت السلطات أنّ فرق الدفاع المدني والجيش سيطرت على الموقف وأخمدت الحريق الذي خلّفه الانفجار، مؤكّدة عدم وقوع أيّ إصابات.