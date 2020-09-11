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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. معلم سعودي يدّرس طلابه عن بعد أثناء خضوعه لجلسة غسيل كلوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 سبتمبر 2020
الخليج 365
أثار مقطع فيديو لمعلم سعودي يدرس طلابه عن بعد عبر شبكة الإنترنت، تعاطفاً واسعاً وإشادة بحرصه على تدريس طلابه رغم وجوده في المستشفى للخضوع لجلسة غسيل كلوي.
ويظهر في الفيديو، معلم مستلقي على سرير في المستشفى، تحيط به أجهزة طبية، بينما يمسك هاتفه الجوال، ويطلب من تلامذته الذين يشاهدونه في بث مباشر على ما يبدو، حل تمارين تدريبية في الكتاب المدرسي على أن يدققها هو يوم الأحد المقبل.
ويقول مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المعلم يعيش ويعمل في محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وأنه كان يخضع لجلسة غسيل كلوي عندما تم تصويره خلال تواصله مع طلابه.
ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في تطبيق ”واتس أب“ وسط عبارات ثناء وإشادة بالمعلم، ودعوات لوزارة التعليم كي تكرمه.
وأبقت السعودية شأن غالبية دول العالم، التعليم عن بعد لطلاب المدارس والجامعات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، واعتمدت على منصة إلكترونية متخصصة للتواصل بين الطلاب والمعلمين، بجانب بث الدروس على شبكة قنوات تعليمية محلية.
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