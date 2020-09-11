شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والهند تتفقان على «فض الاشتباكات» الحدودية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة بأن وزير الخارجية الصيني وانج يي ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار اتفقا على "الحفاظ على مسافة مناسبة وتخفيف التوترات" خلال اجتماع على هامش منتدى دفاعي في موسكو.
وكانت الصين قد اتهمت القوات الهندية يوم الاثنين بعبور حدود متنازع عليها في منطقة لاداخ بجبال الهيمالايا وإطلاق طلقات تحذيرية، وخرق اتفاق يحظر استخدام الأسلحة النارية، ورفضت الهند تلك المزاعم.
وفي حزيران/يونيو، شهدت القوات من البلدين أول مواجهة عنيفة بينهما منذ 45 عاما ، قتل خلالها 20 جنديا هنديا.
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