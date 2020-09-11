شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسي يوقف 128 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت عناصر من الأمن التونسي 128 مهاجرًا غير شرعي في عمليات منفصلة بعدة محافظات تونسية. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن عناصرها بمحافظات المهدية والمنستير ونابل وسوسة أوقفت المجموعة المهاجرة في عمليات منفصلة، وهم على متن ثلاثة مراكب بحرية وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية. ولفت البيان إلى انه تم تقديم المهاجرين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم .

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