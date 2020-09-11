مقتل 58 شخصا في مجزرتين بالكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 58 شخصًا على الأقل في مجزرتين وقعتا يومي الثلاثاء والخميس في إقليم إيتوري شمالي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الإقليم.



وقال الوزير أدجيو غيدي، إنّ المجزرتين وقعتا في مقاطعة إيرومو في جنوبي الإقليم وقد حصدت أولاهما الثلاثاء 23 قتيلاً في حين حصدت ثانيتهما الخميس 35 قتيلاً.

واتّهم غيدي "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التنظيم المسلح الأوغندي النشأة، بالوقوف خلف هاتين المجزرتين اللتين خلّفتا "موجة نزوح كبيرة".

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وقال الوزير إن مرتكبي المجزرتين هم مسلحو "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين "يفرّون من الضغط العسكري الذي يتعرضون له في إقليم شمال كيفو ولا سيما في بيني".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني يشن الجيش الكونغولي "عمليات واسعة النطاق" ضد مسلحي هذه المليشيا في إقليم شمال كيفو المتاخم لإيتوري.

ومنذ بدأ الجيش عملياته ضدهم، يشن مسلحو المليشيا الذين يعيشون في الأدغال هجمات متواصلة على المدنيين في إيتوري.