اليوم.. مصر للطيران تسير 43 رحلة دولية تقل 4300 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - تسير شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، رحلاتها إلى 43 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4300 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمسترادم، أثينا، بودابيست، كوبنهاجن، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، لارناكا، جوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، البحرين، نيويورك)، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من (أبوظبي، اسطنبول، بغداد)، ورحلتين استثنائيتين إلى كل من (الرياض، المدينة المنورة).
كما تسير 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى (الغردقة، شرم الشيخ)، ورحلة جوية إلى كل من (الأقصر، أسوان)، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4300 راكب.
من جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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