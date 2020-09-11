العربية: السيطرة على حريق انفجار الزرقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلت قناة "العربية" عن مصدر عسكري أردني، أنه تمت السيطرة على الموقف من قبل الفرق المختصة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد الحريق الناتج عن الانفجار، مؤكدًا أن انفجار الزرقاء لم تنتج عنه أي إصابات.

وحذرت مديرية الأمن العام في الأردن من تداول بيانات قديمة وشائعات حول انفجار الزرقاء، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأكدت المديرية أن البيان الذي يتم تداوله الآن قديم ويعود لحادثة وقعت قبل نحو عام.

وقال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن انفجارًا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء.

وأضاف العضايلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات، التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات.

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وقال: "وفقًا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

ونقلت وسائل إعلام عن الأمن الأردني مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، في الانفجار الذي وقع في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان، بينما أغلقت مداخل ومخارج المنطقة مسرح الحادث.

ونقل موقع "العربية. نت" عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن "بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي، حيث نتجت عن الحادثة وفاتان وثلاث إصابات أسعفوا بالمستشفى وهم قيد العلاج".

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