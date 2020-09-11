الأكثر إشراقًا من أي وقت آخر.. معهد الفلك: اليوم نبتون يتقابل مع الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن اليوم الجمعة، يشهد ظاهرة فلكية تتمثل في تقابل كوكب نبتون مع الأرض، بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس بسماء الأرض وفي أقرب نقطة من كوكبنا.

وأوضح تادرس، في تصريح أدلى به لمصراوي، أن كوكب نبتون في وضع التقابل مع الأرض حيث سيكون الكوكب الأزرق في أقرب مسافة له من الأرض وسيضيئ وجهه بالكامل بواسطة الشمس.

وأضاف أنه في هذه الأثناء سيكون نبتون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر من العام وسيكون مرئيًا طوال الليل، وهو أفضل وقت لمشاهدة نبتون وتصويره، علمًا بأن نبتون يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.

Advertisements

وظاهرة تقابل نبتون تحدث في كل مرة تعبر الأرض بين الشمس ونبتون، وفي التقابل يكون الكوكب الأزرق وجهه بالكامل مضاء بنور الشمس مقارنه بأي وقت آخر خلال السنة ويكون في قبة السماء طوال الليل وهو أفضل وقت لرؤية وتصوير نبتون حيث يشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

جدير بالذكر أن كوكب نبتون، اكتشف حديثًا، حيث أول رصد له كان في 23 سبتمبر 1846، وهو رابع أكبر كوكب في نظامنا الشمسي وأول كوكب يكتشف من خلال التوقعات الحسابية وأكبر اقماره يسمى (ترايتون) اكتشف بعد 17 يومًا من اكتشاف الكوكب نفسه، وهو القمر الكبير الوحيد الذي يدور في اتجاه معاكس لدوران نبتون حول محوره، وللمقارنة يستغرق ضوء الشمس ليصل نبتون 4 ساعات في حين يصل الأرض في 8 دقائق فقط.

ويكمل نبتون دورة واحدة حول الشمس في 165 سنة ولكنه يستغرق أقل من 16 ساعة ليكمل دورة واحدة حول محوره وقد تمت تسميته نسبة إلى (رمز البحار) حسب الأساطير الرومانية، ويرجع السبب في لونه الأزرق لغزارة وفرة غاز الميثان في غلافه الجوي.​