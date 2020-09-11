الأردن يكشف عن أسباب انفجار الزرقاء

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، عن حقيقة انفجار الزرقاء الذي وقع في الآردن خلال الساعات الماضي.

وقال العضايلة:انفجارًا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء" .

شاهد .. انفجار ضخم في مدينة الزرقاء الأردنية



واضاف العضايلة، في بيان أصدرته وكاة الآنباء الآردنية "بترا" أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

Advertisements

كان انفجار ضخم قد وقع في مدينة الزرقاء الأردنية، بعد منتصف ليل أمس، على أطراف مدينة الزرقاء الأردنية.

وذكرت ، سكاي نيوز عربية، أن حريق كبير في موقع الانفجار بمدينة الزرقاء الأردنية،ورجحت مصادر ان الحادث ناجم عن انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي .

ومن جانب آخر حذرت مديرية الأمن العام الأردني، من تداول بيانات قديمة واشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية.

واكدت المديرية ان البيان الذي يتم تداوله الان قديم ويعود لحادثة وقعت قبل نحو عام.