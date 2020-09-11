كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصدر عسكري أردني: السيطرة على انفجار منطقة الزرقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة العربية، عن مصدر عسكري أردني، قوله إن الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق الناتج عن الانفجار الذي وقع في منطقة الزرقاء.

وأشار المصدر إلى أنه تمت السيطرة على الموقف من قبل الفرق المختصة.

وقع قبل قليل، انفجار في أحد مستودعات الذخائر بمحيط الزرقاء، في الأردن.

ودعا المصدر العسكري، لعدم تداول المعلومات غير الصحيحة عن انفجار الزرقاء إلا من خلال المصادر الرسمية، لافتا إلى تشكيل لجنة للوقوف على أسباب انفجار الزرقاء.

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وكشف، أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، محذرا من تداول معلومات مغلوطة بشأن انفجار الزرقاء، لافتا إلى أنه يتم تداول معلومات قديمة أو مغلوطة بشأن انفجار الزرقاء.

إلى ذلك، كشفت وزارة الإعلام الأردنية، سبب وقوع انفجار في أحد مستودعات الذخائر بمحيط الزرقاء، في الأردن.

وقالت الوزارة، إن الانفجار نتج بسبب تماس كهربائي في منطقة معزولة.

أما وزارة الصحة الأردنية، فأشارت إلى عدم وجود مصابين في الحادث.