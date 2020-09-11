شكرا لقرائتكم خبر عن 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا قد بلغ 7222 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 حالة.

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