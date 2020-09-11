جار الطفل المختفي: نشهد لعدنان بحسن التربية..وصديقه: اشتقت له وأتمنى أن يعود-فيديو

فيديو: يونس الميموني

حالة من الصدمة خلفها خبر اختفاء الطفل عدنان بوشوف، بطنجة، في صفوف الجيران والأسرة.

عدنان الطفل البالغ من العمر 11 عاما، شهد له جاره عبد العزيز التوزاني بحسن تربيته وأخلاقه، واصفا إياه ب “الملاك البريئ”.

وأكد جار الطفل المختفي أن عدنان من أسرة طيبة، مشهود لها بحسن الأخلاق والمعاملة.

ورجح الجار، فرضية اختطافه، بكون الطفل اجتماعي، ومعروف بمساعدته للناس.

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وأوضح، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تقوم بمجهوداتها من أجل حل لغز اختفاء عدنان وتحديد هوية الشخص الذي ظهر رفقته في تسجيل لكاميرات المحلات التجارية الموجودة في الحي.

وفي السياق ذاته، قال أبو بكر التوزاني صديق عدنان: ” افتقدت صديقي الوحيد الذي كنت ألعب معه في حينا بالدراجة الهوائية، وأتمنى أن يعود إلى أحضان أسرته”.