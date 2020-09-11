شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب والان مع التفاصيل

الجمعة 11 سبتمبر 2020 أفاد التلفزيون السوري، فجر الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لهجوم إسرائيلي على مدينة حلب. ولم يورد تفاصيل أخرى حتى الآن

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