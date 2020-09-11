عاجل..وقوع "انفجار الزرقاء" القوي في الأردن

الجمعة 11 سبتمبر 2020

تداول ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة وقوع انفجار قوي في موقع عسكري، هز مدينة الزرقاء، شمال شرق العاصمة عمان.

وأظهرت مقاطع الفيديو، صوت دوي انفجار قوي، فيما تصاعدت ألسنة اللهب من الموقع.

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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، إن ”انفجارا وقع في الساعات الأولى من فجر الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة – الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء“.

وأضاف العضايلة أن ”التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات“.

وأكد مصدر عسكري في الجيش عدم وقوع أي إصابات جراء حادث الانفجار.