شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم يهز مدينة الزرقاء الأردنية.. مقتل شخصين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان بوقوع انفجار هائل في ضواحي مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمان. Advertisements ونقلت “رويترز” عن مصدر أمني قوله، إن الانفجار جاء من قاعدة عسكرية على مشارف المدينة المذكورة. وقالت قناة “العربية” نقلا عن شهود أن حريقا كبيرا شوهد في موقع الانفجار، دون ورود تفاصيل إضافية، حول طبيعة الانفجار، وأسبابه، ومكانه بالتحديد، في الوقت الذي نشر أهل المدينة، صورا ومقاطع فيديو، تظهر انفجارا كبيرا هز المحافظة. فيما قالت “سكاي نيوز عربية” غن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين، وفقا للمؤشرات المبدئية للحادث.

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