شكرا لقرائتكم خبر عن العضايلة: تماس كهربائي وراء انفجار مستودع قنابل بالزرقاء والان نبدء بالتفاصيل
واضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".
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