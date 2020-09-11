شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل .. 40557 إصابة جديدة بكورونا و983 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم الخميس إنها سجلت 40557 إصابة جديدة بفيروس كورونا و983 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل إجمالا أكثر من 4.2 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات الرسمي إلى 129522، وفقا لبيانات الوزارة.

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