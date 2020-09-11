شكرا لقرائتكم خبر عن استلم مصر خرابة.. فريدة الشوباشى تطالب المصريين بمساندة الرئيس فى دفع عجلة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتبة فريدة الشوباشى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم بدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ولابد أن يعاونه الشعب فى ذلك، وقالت: "السيسى مستلم مصر زى الخرابة، معقول لما يجى يعدلها ويظبطها يلاقى نفسه لوحده، ولا المفروض الشعب كله يلتف حواليه وينفذ الإجراءات الإصلاحية دى، يا ترى لو استمرينا نبنى على الأراضي الزراعية هناكل منين بعد كدة؟".

وأضافت فريدة الشوباشى خلال مداخلة ببرنامج "المواجهة"، الذى يذاع على قناة إكسترا نيوز: "لما تيجي تشوف الكمسري اللي بيتكلم مع الجندي العظيم فى القطار، هتلاقي الكمسري بيتكلم بغل وكأنه شايل من الجندي وبدون أى أسباب"، مطالبة الإعلام بضرورة مواجهة تلك الشائعات والمحاولات التى تستهدف زعزعة أمن مصر.

وقالت: "الإخوان خونة، خانوا مصر، وأكبر دليل أنهم خربوا مؤسسات البلد، هما مسكوا البلد سنة، وفي الفترة دي مفيش مخلوق يقدر ينسى إللي عملوه في البلد والبدهلة اللي بهدولها ليها".