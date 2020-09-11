وزير الإعلام الأردني: القيادة العامة أكدت عدم تسجيل إصابات في انفجار مستودع الزرقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة، إن انفجارًا وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة - الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء.

وأضاف العضايلة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، أن التحقيقات الأولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات، التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات.

وقال: "وفقًا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

ونقلت وسائل إعلام عن الأمن الأردني مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، في الانفجار الذي وقع في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان، بينما أغلقت مداخل ومخارج المنطقة مسرح الحادث.

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ونقل موقع "العربية. نت" عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن "بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي، حيث نتجت عن الحادثة وفاتان وثلاث إصابات أسعفوا بالمستشفى وهم قيد العلاج".

وأضاف الناطق الإعلامي أن السلطات قد بدأت بالتحقيق في الحادث.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر الانفجار، ومن بينهم الصحفية والإعلامية الأردنية علا الفارس.

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