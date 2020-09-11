الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء حلب

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ):

تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لعدد من الأهداف المعادية في سماء محافظة حلب.

وأشارت قناة " روسيا اليوم" إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ شرقي حلب.