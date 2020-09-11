قتيلان و3 مصابين في انفجار الأردن.. والأمن يغلق مداخل الغباوي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الأمن الأردني مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، في الانفجار الذي وقع في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان، بينما أغلقت مداخل ومخارج المنطقة مسرح الحادث.

ونقلت موقع "العربية. نت" عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن "بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي، حيث نتجت عن الحادثة وفاتان وثلاث إصابات أسعفوا بالمستشفى وهم قيد العلاج".

وأضاف الناطق الإعلامي أن السلطات قد بدأت بالتحقيق في الحادث.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر الانفجار، ومن بينهم الصحفية والإعلامية الأردنية علا الفارس.

وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، إنه سمع صوت انفجار قوي ناحية منطقة "خو".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت من قبل بأن الانفجار قد وقع خارج المواقع السكنية في المدينة، فيما تشير ترجيحات أنه قد وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة.