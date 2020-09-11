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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:
جرافيك- مايكل عادل:
شهد عدّاد إصابات وباء "كورونا" المُستجدّ (كوفيد-19) في الدول العربية، قفزة قياسية يومية، بتسجيل 17 ألفاً و517 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين جراء الوباء إلى مليون و390 ألفاً و967 حالة، في الوقت الذي بلغت فيه حصيلة الوفيّات 25 ألفاً و585 حالة، حتى العاشر من سبتمبر الجاري، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية
ويبدو لافتاً ارتفاع منحنى الإصابات منذ السادس من سبتمبر الجاري، حيث سجّلت جميع الدول العربية إصابات جديدة يومها، بلغت 12 ألفاً و205 حالة، وهو رقم قياسي لم يسجّل منذ الثلاثين من يوليو الماضي. فيما جرى تسجيل حصيلة إصابات قياسية أخرى، بعد يومين فقط، بلغت 12 ألفاً و979 إصابة جديدة، قبل أن يشهد المنحنى الصعود الكبير، اليوم، العاشر من سبتمبر الجاري.
ولم تسجّل كل من السودان والصومال وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" عربياً.. والإجمالي يتجاوز مليوناً و390 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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