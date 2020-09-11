انفجار ضخم لمستودع ذخيرة في محافظة الزرقاء بالأردن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

انفجر مستودع للذخيرة في منطقة الغباوي التابعة لمحافظة الزرقاء بالأردن، نجم عن انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ولفتت تقارير إعلامية إلى أن الانفجار وقع في منطقة غير مأهولة بالسكان.

ونشرت الصحفية والإعلامية الأردنية علا الفارس، مقطع فيديو للانفجار الذي نشب بمستودع الذخيرة في الأردن.

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