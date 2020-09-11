شاهد.. انفجار ضخم في مدينة الزرقاء الأردنية

وقع انفجار ضخم في مدينة الزرقاء الأردنية، منذ قليل، على أطراف مدينة الزرقاء الأردنية دون معرفة الأسباب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر انفجارات قالوا

إنها وقعت فيشرق العاصمة عمان.

وقال شاهد عيان تحدث في مقطع فيديو صوره بنفسه، إنه سمع صوت انفجار قوي

ناحية منطقة خو“.

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وذكرت ، سكاي نيوز عربية، أن حريق كبير في موقع الانفجار بمدينة الزرقاء الأردنية ،ولقى شخصين مصرعهما جراء الانفجار بمنطقة الغباوي بمدينة الزرقاء، ورجحت مصادر ان الحادث ناجم عن انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي .