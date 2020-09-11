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تطور جديد في الحالة الصحية لأمير الكويت

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أكد الديوان الأميري بدولة الكويت، إنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام حول صحة أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، مؤكدًا أن "حالته مُستقرة ويتلقى علاجه المقرر".

 

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ

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علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية"كونا" مساء الخميس، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت.

 

ودعا الديوان الأميري إلى عدم الالتفات إلى ما وصفه بـ"الأخبار المغرضة".

ويأتي بيان الديوان الأميري بعد ساعات من نفى مماثل للجيش الكويتي لصحة ما قال إنه "يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة"، مؤكدًا جاهزيته لحفظ الأمن في البلاد.

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