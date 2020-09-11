وكالة الأنباء الكويتية: صحة أمير البلاد مستقرة

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آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 1:11 صباحًا
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
نشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” البيان التالي:
جاءنا من الدیوان الامیري ما یلي: “ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من أخبار عاریة عن الصحة فقد أكد معالي وزیر شؤون الدیوان الامیري الشیخ علي جراح الصباح بأن الدیوان الامیري على تواصل مستمر مع معالي الشیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني الذي طمأن الجمیع على صحة حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظھ الله ورعاه وأن الحالة الصحیة لسموه مستقرة ویتلقى العلاج المقرر.
كما أن سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء حفظ الله یضمن البیان الاسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لحضرة صاحب السمو الأمیر رعاه الله.
ویھیب الدیوان الامیري بالجمیع تحري الدقة واستیفاء المعلومات المتعلقة بصحة سموه رعاه الله من مصادرھا الرسمیة وأن لا یلتفت الى الاخبار المغرضة مبتھلین الى الباري جل وعلا أن یمن على حضرة صاحب السمو أمیر البلاد حفظھ الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن یمتعھ بموفور الصحة والعافیة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.