ترامب: قد تنضم دولة أخرى للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 11:32 مساءً

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الى امكانية انضمام دولة أخرى للاتفاق بين إسرائيل والإمارات، حسبما نقلت “رويترز”.

وسيستضيف ترامب مراسم توقيع الاتفاق على معاهدة السلام يوم 15 ايلول، بمشاركة وفدين من إسرائيل والإمارات.

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وفي تغريدة على حسابها على تويتر، قالت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، هند مانع العتيبة، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، سيترأس الأسبوع المقبل وفدا تاريخيا من كبار المسؤولين الإماراتيين إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل.

في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على حسابه في “تويتر” إن “مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات”.

وأضاف نتانياهو: “أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات”.