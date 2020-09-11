بيان الأطراف الليبية في المغرب: التدخلات الخارجية السلبية أججت الحروب والانقسام في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

دعت الأطراف المشاركة في المحادثات بين وفدي طرفي الصراع في ليبيا، دعت الأمم المتحدة إلى دعم مساعي التوصل لحل سياسي في ليبيا.

وكانت المحادثات بين وفدي حكومة الوفاق الليبية، ومقرها طرابلس، والسلطة الموازية في شرق البلاد، قد اختتمت اليوم، حيث لفت البيان الختامي للمحادثات، التي التي عقدت في المغرب، إلى التوصل لاتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية.

وقال البيان الختامي إن التدخلات الخارجية السلبية أججت الحروب والانقسام في ليبيا.

وأشار المجلس الأعلى للدولة الليبية إلى أن المحادثات تخللها الكثير من التوافقات بين وفدي الحوار.

وجرت المحادثات في مدينة بوزنيقة، بمبادرة من المملكة المغربية، التي استضافت في الصخيرات، في العام 2015، محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.

وجاءت المحادثات بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ، في أغسطس الماضي، وقفاً لإطلاق النار.

Advertisements

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام، معمر القذافي، عام 2011، في انتفاضة دعمها عسكرياً حلف شمال الأطلسي.

وتفاقمت الأزمة، العام الماضي، بعدما شن المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا والداعم لبرلمان طبرق، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

ويحظى حفتر بدعم مصر والإمارات وروسيا، في حين تحظى حكومة الوفاق، التي يرأسها، فايز السراج، باعتراف الأمم المتحدة وبدعم تركيا.

ومؤخراً سيطرت قوات حكومة الوفاق، مدعومة من تركيا، على كل الغرب الليبي، إثر معارك استمرت أكثر من عام وانتهت، مطلع يونيو، بانسحاب قوات حفتر من محيط طرابلس وسائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غرب البلاد.

وتوقفت المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تعد بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشرق الليبي.

وفي 22 أغسطس، أعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، وقد رحبت الأمم المتحدة بـ “التوافق الهام” بين الطرفين.