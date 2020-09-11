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شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري الكويتي ينفي شائعات عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
أرشيفية
نفى الديوان الأميري في الكويت، في بيان له، فجر اليوم الجمعة، مزاعم حول وفاة أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أن وضعه الصحي مستقر.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس تداول نشطاء على منصات التواصل، مزاعم حول وفاة الأمير الذي يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: ”ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة فقد أكد وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن الحالة الصحیة لأمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج المقرر“.
وأضاف البيان: ”الدیوان الأمیري على تواصل مستمر مع الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني، الذي طمأن الجمیع على صحة أمیر البلاد“.
وأهاب الدیوان الأمیري بـ“الجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرھا الرسمیة وأن لا یلتفت إلى الأخبار المغرضة“.
وكان أمير الكويت (91 عاما) قد غادر البلاد، في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، بعد أيام من الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة لم تكشف طبيعتها.
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