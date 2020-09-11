شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج 7×7 يجري جولة داخل مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى برنامج 7×7، تقديم نشوي الشريف، جولة خاصة داخل مقر اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسين، للتعرف على طبيعة عملها وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، حيث قال عمرو درويش، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة تشكلت منذ سنتين، وأهم الثوابت لدي الشباب بالتنسيقية هي الحفاظ علي الثوابت الوطنية ومقومات الأمن القومي.

وتابع خلال حواره مع نشوي الشريف، مقدمة البرنامج أن 6 من نواب المحافظين تخرجوا من التنسيقية، و5 من الشباب نجحوا في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ وآخرين في الهيئات الإعلامية.

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وأضاف أن غرفة عمليات التنسيقية تتابع الاستحقاقات الإنتخابية المختلفة وترصد الإيجابي والسلبي بشفافية، موضحًا أن المركز الإعلامي للتنسيقية يقوم بمتابعة ونشر كافة الأخبار الخاصة بشباب التنسيقية في المواقع التنفيذية بالمحافظات المختلفة.

وأوضح درويش أن لجنة التدريب والتطوير بالتنسيقية تعد دورات خاصة لتأهيل ومتابعة الزملاء النواب بمجلس الشيوخ والنواب لأداء مهامهم بكفاءة.

ويذاع برنامج 7×7 يوم الخميس من كل أسبوع عبر تلفزيون الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له.