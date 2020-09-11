شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح يؤكد تعرض الإخوان لهزيمة نفسية بعد القبض على محمود عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمفكر مختار نوح، إنه تعاقب على الجماعة الإخوان مرشدين صوريين، مشيرا إلى أن جماعة الإرهابية أصبحت رمزا للخيانة، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "رأى عام" مع الإعلامى عمر عبد الحميد، المذاع على قناة TEN، إن الجماعة الإرهابية ورطت نفسها في أسلوب محمود عزت، وأحدثت هزيمة على مستوى الأفرع العربية التى كانت تراهن أن محمود عزت لم يعد موجودا فى مصر.

وتابع نوح حديثه قائلا: "أما إخوان أوروبا فتعرضوا لهزيمة نفسية الكبرى.. واعتقد أن حركة النهضة فى تونس ستتأثر بالقبض على محمود عزت وراشد الغنوشى لم يكن على اتفاق مع مرسى أو بديع أو خيرت الشاطر ولكنها كانت على توافق مع محمود عزت".

وواصل قائلا: "الغنوشى يرأس البرلمان بلا قوة وقضية سحب الثقة تجعله يهتز بقوة واتصالاته غير محسوبة كباقى أفرع الإخوان لا يستطيع أن يعيش كرجل دولة، وراشد الغنوشى كان عامل شيخ عرب وكان ينتقد الجميع".