كورونا بالضفة والقدس وغزّة: 224 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الضفة الغربية والقدس المحتلّتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصَر 44 وفاة و6724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مقابل تسجيل4691 حالة تعاف، منذ بداية الشهر الجاري وحتى الخميس.

ووصلت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 224 وفاة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 37214 إصابة، تعافى منها 25483، في حين لا يزال هناك 11,507 حالات نشطة، منها 31 توصف بالحرجة، كما أجري في مختبرات وزارة الصحة حتى الآن 326,469 فحصا للكشف عن الإصابة، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن "محافظة الخليل ما تزال تتصدر المشهد بعدد حالات الوفاة وحصيلة الإصابات، حيث سجلت 123 حالة وفاة، و14,447 إصابة، منها 3,129 إصابة لا تزال نشطة".

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شاب غزي متقيد بإجراءات الوقاية (وفا)

وذكرت أن "مدينة القدس وضواحيها تحتل المرتبة الثانية بتسجيلها 38 وفاة (26 في المدينة) و11268 إصابة، منها 1862 إصابة لا تزال نشطة في المدينة و742 في الضواحي"، مُشيرة إلى أن "إجراءات الاحتلال تحول دون التأكد من البيانات الصادرة عن الحالة الوبائية في مدينة القدس، ويتم الاعتماد على جهود لمجموعة من الأطباء الفلسطينيين في العاصمة المحتلة الذين يتطوعون في متابعة حصيلة الإصابات بصورة يومية".

وأضافت الوزارة: "تأتي محافظة رام الله والبيرة في المرتبة الثالثة بتسجيلها 12 وفاة و2801 إصابة، منها 1206 إصابات لا تزال نشطة، تليها محافظة بيت لحم بتسجيلها 12 وفاة و1946 إصابة منها 1009 إصابات نشطة، فيما سجلت محافظة نابلس 13 وفاة و1732 إصابة منها 630 إصابة نشطة".

محال مغلقة في القطاع المحاصر (وفا)

وأوضحت أن "قطاع غزة شهد تسجيل 10 وفيات و1551 إصابة منها 1427 إصابة نشطة، أما محافظة قلقيلية فسجلت11 وفاة و1143 إصابة، منها 620 إصابة نشطة، ومحافظة أريحا والأغوار سجلت حالتي وفاة و1082 إصابة منها 415 إصابة نشطة، ومحافظة طولكرم حالة وفاة و502 إصابة منها 165 إصابة نشطة، ومحافظة جنين حالة وفاة و359 إصابة منها 86 إصابة نشطة، ومحافظة سلفيت حالة وفاة و195 إصابة منها 94 إصابة نشطة، ومحافظة طوباس 188 إصابة منها 122 إصابة نشطة".