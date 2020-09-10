فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية بمسابقة دولية للبرمجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، الخميس، فوز فلسطين بخمسة مشاريع طلابية من أصل 560 مشروعا على مستوى العالم، بالمسابقة الدولية "أروع المشاريع" للبرمجة.

وبيّنت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، أن دولة فلسطين شاركت بأكثر من 60 مشروعا أنجزها الطلبة خلال فترة الحجر المنزلي.

وفي هذا السياق، أعرب وزير التربية والتعليم الفلسطيني، مروان عورتاني، عن فخره بهذا الإنجاز، الذي رفع اسم فلسطين عاليا في هذا المحفل الدولي بحضور دول لها باع طويل في المجال العلمي، مؤكدا سعي الوزارة الدائم لرعاية هذه المواهب من الطلبة، التي تشكل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية بكافة أشكالها.

والمشاريع الفائزة من فلسطين هي كالآتي: