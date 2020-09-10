وفاتان و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شخصان وأُصيب 186 آخرون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الخميس، في القدس المحتلّة.

وأفاد عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، بارتفاع عدد الوفيات في المدينة "إلى 38 منذ بداية انتشار فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في الشيخ جراح وسلوان".

وأفاد الجبريني بتسجيل "186 إصابة مقدسية جديدة اليوم (الخميس) فقط ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 1679 في ضوء ارتفاع عدد حالات الشفاء خلال يومين".

وحول الإصابات وتوزيعها، ذكر الجبريني أن "بيانات وحدة مكافحة كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة تشير إلى وجود 111 مريضا في مستشفيات؛ المقاصد، والفرنساوي وكذلك ’هداسا’ عين كارم و’شعاريه تصيدك’".

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وأوضح الجبريني أن "جميع هذه المستشفيات ممتلئة قبل موسم الشتاء . بالإضافة إلى وجود 105مصابين في الفنادق 1384 مريضا يعالجون في البيوت".

وذكر أن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، ولا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.