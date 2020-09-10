رئيسة الوزراء الفنلندية تعزل نفسها للاشتباه في إصابتها بكورونا

الخميس 10 سبتمبر 2020

قالت الحكومة الفنلندية إن رئيسة الوزراء سانا مارين ستعمل عن بعد من مقر إقامتها الرسمي اعتبارا من اليوم الخميس، وهو إجراء احترازي تم اتخاذه بسبب احتمال تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



وجاء قرار العزل الذاتي بعد أن نبه تطبيق تحذير جديد - أنشأه المعهد الفنلندي للصحة والرعاية الاجتماعية، من بين أمور أخرى - مارين من احتمال إصابتها بالفيروس.

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وتم تحميل التطبيق، الذي تم إطلاقه قبل أسبوع، أكثر من مليون مرة في اليوم التالي لإصداره.

ويمكن للشخص الذي تثبت إيجابية إصابته بالفيروس استخدام التطبيق لتبادل هذه المعلومات مع الآخرين الذين اختلط بهم بشكل وثيق، مما يساعد على وقف سلاسل العدوى.

وجاء في بيان الحكومة إن رئيسة الوزراء البالغة من العمر 34 عاما "تشعر بتحسن" ولم تظهر عليها أي أعراض.