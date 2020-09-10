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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكي الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وقال ترامب "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".
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