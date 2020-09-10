وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 190 ألفا

الخميس 10 سبتمبر 2020

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد زاد 1115 ليصل إلى 190262 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.



Advertisements

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى التاسع من سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.