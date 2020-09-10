شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتي: نعمل وفقا لحالات الاستعداد لأمن وسلامة البلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم (الخميس) عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه.

وأهابت الرئاسة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي بالجميع ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة بالمديرية.