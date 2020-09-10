شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الأميري بالكويت: الحالة الصحية لسمو الأمير مستقرة.. ويتلقى العلاج المقرر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:12 صباحًا, 11 سبتمبر 2020 م المناطق - كونا أكد وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت ، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الذي طمأن الجميع على أن الحالة الصحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج المقرر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الأميري بالكويت: الحالة الصحية لسمو الأمير مستقرة.. ويتلقى العلاج المقرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.