اختطاف نائب رئيس باراجواي السابق على يد متمردين مسلحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختطف متمردون يساريون، الخميس، نائب الرئيس السابق لباراجواي أوسكار دينيس في شمال شرق البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونفذ مسلحون من جيش باراجواي الشعبي، عملية اختطاف نائب الرئيس السابق أوسكار دينيس، وموظف لديه، قرب منزله في قرية بيلا فيستا نورت بالقرب من الحدود البرازيلية.
ولم يصدر الخاطفون الذين تركوا كتيبات جيش باراجواي الشعبي في موقع الاختطاف، أي مطالب على الفور.
وخاطبتهم بياتريس دينيس، كريمة دينيس، عبر إذاعة" إيه بي سي" قائلة: "نحن مستعدون للاستماع ونريدكم أن تتصلوا بنا".
وكان أوسكار دينيس، البالغ من 74 عامًا، نائبًا لرئيس باراجواي من عام 2012 إلى عام 2013.
وناشدت بياتريس دينيس الخاطفين الأخذ في الاعتبار حالته الصحية السيئة.
ويعتقد أن اختطاف دينيس جاء ردا على عملية عسكرية ضد جيش باراجواي الشعبي قتل فيها الجنود فتاتين، 11 عاما، من الأرجنتين بالرصاص الأسبوع الماضي .
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