ترامب يتعهد بخفض القوات الأمريكية بالعراق لـ 2000 جندي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.



وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الخميس، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكي الشهر الماضي عندما قال، إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال ترامب، "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".

وفي وقت سابق، تعهد ترامب بخفض عدد القوات في العراق، قائلا خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض : "لقد انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود، وسنخرجهم على مدى ثلاث سنوات".

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وأضاف: "لدينا قوات محدودة العدد في العراق لكننا متواجدون هناك للمساعدة إذا ما أقدمت إيران على أي تحرك، وتطلع إلى اليوم الذي لن يكون ضروريًا فيه وجود قواتنا في العراق".

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التنسيق الأمني الثنائي والتعاون المستمر بين الجانبين.

جاء ذلك بحسب البيان الختامي للحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء، على هامش زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تناول المجالات المشتركة بين الجانبين في جميع المجالات.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، أفضل السبل التي يمكن أن تدعم بها الولايات المتحدة الحكومة العراقية وهي تستعد للانتخابات البرلمانية، بما في ذلك زيادة الدعم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وكررت الدولتان دعمهما لحرية التعبير وحرية الإعلام، وضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.