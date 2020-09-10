انتصارات للجيش اليمني بصعدة والجوف.. وإسناد حكومي للجبهات

حققت قوات الجيش اليمني انتصارات جديدة في معاقل المليشيا الحوثية بمحافظتي صعدة والجوف، فيما أعلنت الحكومة الشرعية أن دعم جبهات القتال ضد الانقلابيين كانت وستظل أولوية قصوى بالنسبة لها بهدف استعادة الدولة لإجهاض المشروع الإيراني.

وقالت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش الوطني بمأرب شنت هجمات على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في مناطق "وادي عار"و "تلال الخضاض" و"وادي الأشر" بمديرية الصفراء بصعدة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 12 عنصرا حوثيا وتدمير 3 دوريات حوثية وأسلحة متوسطة في ذات الجبهة.

وفي محافظة الجوف، نفذت قوات الجيش الوطني عملية تمشيط واسعة على جيوب حوثية في جبهة "النضود" شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وطوقت عددا من العناصر الانقلابية من جميع الجهات.

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وقال بيان للجيش الوطني إن معارك اليوم الخامس من العملية العسكرية بالجوف أسفرت عن إعطاب دوريتين للمليشيا الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها، فيما استهدف طيران التحالف، بعدة غارات، تعزيزات حوثية في محيط جبهة "النضود" ودمّر 3 دوريات للانقلابيين .

وكان الجيش الوطني، قد أعلن في وقت سابق الخميس، مقتل 40 عنصرا حوثيا وإصابة العشرات في كمين محكم بجبهة "ماهلية" جنوب محافظة مأرب، بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة للجيش والمقاومة إلى تخوم البيضاء.

وبالتزامن مع انتصارات الجيش الوطني، أعلنت حكومة تصريف الأعمال باليمن في اجتماع لها برئاسة معين عبدالملك، الخميس، دعمها الكامل لتعزيز قدرات الجيش والمقاومة الشعبية في المعركة المصيرية والوجودية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني.

وأكدت حكومة تصريف الأعمال أن دعم الجبهات كانت وستظل أولوية قصوى، مشددة على أهمية الدور الحزبي والمجتمعي والشعبي والقبلي في إسناد معركة كل اليمنيين والعرب، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

