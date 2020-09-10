شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: أمريكا ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

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وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكي الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وقال ترامب "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".