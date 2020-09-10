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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 190 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد زاد 1115 ليصل إلى 190262 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى التاسع من سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
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