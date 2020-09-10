شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الكويتي ينفي مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الخميس مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة مؤكدة بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه.



وأهابت الرئاسة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي بالجميع ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة بالمديرية.

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