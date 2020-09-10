شكرا لقرائتكم ترمب: قد تنضم دول أخرى لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بعض الدول الأخرى قد تنضم لاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل الذي أعلن عنه مؤخراً بين البلدين.

وسيستضيف ترمب مراسم توقيع الاتفاق في 15 سبتمبر(أيلول) الجري، والتي ستشمل وفدين من إسرائيل والإمارات.

غاريد كوشنير مع الوفد الإسرائيلي متوجها إلى أبوظبي

وقال الرئيس الأميريكي الخميس إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ذهب ترامب أبعد مما قاله مسؤول أمريكي الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها إلى نحو 3500 في العراق خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.

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وقال ترامب "سينخفض عدد الجنود في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا".

بايدن يستغل كورونا

فيما اتهم ترمب في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس في البيت الأبيض منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن بأنه يستغل أزمة فيروس كورونا لتحقيق مكاسب سياسية حيث بدأ حديثة في المؤتمر الصحفي بالإشارة الى أداء اداراته الذي وصفه بالرائع فى التعامل مع جائحة كورونا.

وحذر ترمب من أنه في حالة انتخاب جو بايدن في نوفمبر، فسوف "يغلق الدولة بأكملها قائلا: "بايدن سيغلق البلاد ويوقف الاقتصاد مرة اخري ..وموقفنا لا يستدعي ذلك".

وقال ترمب أن الولايات المتحدة "تقترب من التخلص من أزمة فيروس كورونا ، حتى مع استمرار ارتفاع عدد القتلى في البلاد نحو 200 ألف.وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، مات بالفعل ما لا يقل عن 191،536 أمريكيًا بسبب الفيروس.

كما قارن الرئيس بشكل إيجابي بين استجابة الولايات المتحدة لفيروس كورونا واستجابة الدول الأوروبية ، على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل تفوقها بكثير على حلفائها الأوروبيين من حيث عدد الوفيات اليومية.