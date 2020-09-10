شكرا لقرائتكم شاهد.. رئيس أركان الجيش اليمني يتفقد قواته "المنتصرة" قرب صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اطلع رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على سير العمليات العسكرية في عدد من جبهات القتال ضد الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا.

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وتفقد رئيس أركان الجيش اليمني، الخميس، المواقع الأمامية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، واطلع على المستجدات الميدانية، مشيداً بالمعنويات العالية والثبات الأسطوري الذي يسطره أبطال الجيش البواسل ورجال القبائل الأحرار في جبهات القتال وميادين النضال والفداء.

كما عقد رئيس أركان الجيش اليمني اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة، للوقوف على المستجدات الميدانية والانتصارات التي تحققها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة ورجال القبائل اليمنية في مختلف الجبهات القتالية، بحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وثمن الفريق بن عزيز الوقفة العروبية للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودورهم الكبير في مساندة القوات المسلحة اليمنية في المعركة المصيرية والوجودية المشتركة لليمن وشعبها ضد الميليشيات الحوثية أدوات إيران وأذرعها الإرهابية.